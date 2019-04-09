Між Україною та Польщею розгорівся новий скандал через Бандеру

У Польщі обурилися тим, що в ефірі українського телеканалу "UA: Перший" показали позитивну передачу про лідера українських націоналістів Степана Бандеру.

Про це повідомляє посольство Польщі в Україні у Facebook. Дипломати опублікували офіційне звернення посла Бартоша Ціхоцького на ім'я голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураба Аласанії.

"Посольство Республіки Польща в Україні висловлює своє глибоке обурення формою, а також змістом програми Олександра Зінченка "Розсекречена історія. Пристрасті за Бандерою", яка транслювалася на телеканалі "UA: Перший" 6 квітня", – йдеться в повідомленні.

Польські дипломати зазначили, що місія журналістів полягає "в збереженні об'єктивності, фактографії та суворому дотриманні залізних правил журналістики". Але українська програма про Бандеру стала "карикатурою на цю місію".

Крім того, учасників дискусії – прихильників Бандери в посольстві вважають "заздалегідь невміло спланованою" картинкою. Також поляки вважають, що ведучий "не дав можливості висловитися польській стороні".

"Республіка Польща вважає, що історичний діалог із Україною цілком необхідний. До того ж він повинен базуватися на правді й повазі до чутливості другої сторони", – підкреслили в посольстві.

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