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Між Ізраїлем і ЄС назрів скандал: скасована "висока" зустріч

1.8тЧитати новину російською

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні скасувала свою участь у конференції, яка пройде в Єрусалимі 11 червня.

Причиною стала відмова прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, котрий повідомив про неможливість зустрітися у цей день, передає Haaretz.

Дипломатичні ізраїльські джерела повідомили, що "позиції Федеріка Могеріні дуже ворожі".

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Причиною скасування візиту, відповідно до джерел в ЄС, була не поведінка Нетаньяху, а "інший порядок денний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Північноатлантичний альянс не підтримуватиме Ізраїль в його можливій війні з Іраном.

Особи
Біньямін НетаньягуФедеріка Могеріні
Місце
Ізраїль
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