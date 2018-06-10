Між Ізраїлем і ЄС назрів скандал: скасована "висока" зустріч

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні скасувала свою участь у конференції, яка пройде в Єрусалимі 11 червня.

Причиною стала відмова прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, котрий повідомив про неможливість зустрітися у цей день, передає Haaretz.

Дипломатичні ізраїльські джерела повідомили, що "позиції Федеріка Могеріні дуже ворожі".

Причиною скасування візиту, відповідно до джерел в ЄС, була не поведінка Нетаньяху, а "інший порядок денний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Північноатлантичний альянс не підтримуватиме Ізраїль в його можливій війні з Іраном.