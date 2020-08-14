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Між Білоруссю та Росією зафіксували підозрілі перельоти військового літака

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
5,0 т.
Військовий транспортник Білорусі літав в Росію

Військовий транспортник Білорусі літав в Росію. Кадр відео YouTube.

Військово-транспортний літак Іл-76МД Військово-повітряних сил Білорусі здійснив неодноразові перельоти до Росії і назад.

Переміщення повітряного судна 14 серпня засікли волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm за допомогою сервісу FlightRadar.

Вони зазначають, що борт № EW-005DE в першій половині дня здійснив політ з Мінська на російську авіабазу Дягілєва, яка розташована в 3 км від Рязані, а в другій половині дня повернувся назад до столиці Білорусі.

Білоруський військовий літак здійснив рейс на російську авіабазу.

Білоруський військовий літак здійснив рейс на російську авіабазу. Informnapalm.org

Напередодні, 12 серпня, цей це літак здійснив три перельоти в Новосибірськ і підмосковний військовий аеродром Кубинка.

Експерти підкреслили, що на вказаному військовому аеродромі базується 45-та окрема бригада спеціального призначення Повітряно-десантних військ (в/ч 28337), військовослужбовці якої брали участь в операції по захопленні Криму та війні на Донбасі.

Раніше цей борт літав до Новосибірська і військовий аеродром Кубинка.

Раніше цей борт літав до Новосибірська і військовий аеродром Кубинка. Informnapalm.org

"Переліт 14 серпня внаслідок Мінська на російську авіабазу у Рязані і назад також залишає багато питань. В Рязані знаходиться Рязанське вище повітряно-десантне командне училище (військовий інститут) – єдиний військовий навчальний заклад в РФ, которон спеціалізується на підготовці офіцерів для повітряно-десантних військ . Рязань також називають "столицею повітряно-десантних військ Росії"", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Білорусі вже шостий день тривають протести проти результатів виборів президента, які супроводжуються зіткненнями і насильством з боку силовиків.

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