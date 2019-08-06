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"Місяць для росіян": українець яскраво висміяв "космічні" плани Росії

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Український художник Андрій Петренко присвятив карикатуру намірам Росії колонізувати місяць.

Новою роботою він поділився на своїй сторінці у Twitter. На ній зображений голова Роскосмосу Дмитро Рогозін з пачкою грошей в кишені, він показує пальцем на супутник Землі.

"Рогозін – місяць для російських", – лаконічно підписав Петренко карикатуру, яка висміює корупцію в космічній сфері країни-агресора і пафосні заяви її керівництва.

Дмитро Рогозін

Дмитро Рогозін

Twitter Андрія Петренка

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Космічні провали Росії: Рогозіна викрили в грандіозному обмані Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко опублікував карикатуру, присвячену масштабним пожежам в Сибіру (Росія). На малюнку видно, як президент Росії Володимир Путін "справляє нужду" з верхівки кремлівського мура просто ліси, що палають.

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Особи
Дмитро Рогозін Андрій Петренко
Місце
Росія
Тег
Роскосмос
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
А чего этот ХУДОжник не высмеивает украинские реалии? Как Порошенко oбвopoвывaл свой народ с помощью всяких "роттердамов+", якобы реверса газа и Оборонпрома? Это украинскому ХУДОжнику не смешно?
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an and
an and
Mihailova Kristina, допустим, и что? ну так мы, украинцы, взяли его и не выбрали, я про Порошенко...в этом и отличие! Потому с Вас, россиян, весь мир и смееться! Старые маразматики цинично грабят десятилетиями Россию и рассказывают россиянам сказки про врагов вокруг! И вы за них горой..ну не смешно?)
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Луна це Украина!
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