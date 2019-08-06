"Місяць для росіян": українець яскраво висміяв "космічні" плани Росії

Український художник Андрій Петренко присвятив карикатуру намірам Росії колонізувати місяць.

Новою роботою він поділився на своїй сторінці у Twitter. На ній зображений голова Роскосмосу Дмитро Рогозін з пачкою грошей в кишені, він показує пальцем на супутник Землі.

"Рогозін – місяць для російських", – лаконічно підписав Петренко карикатуру, яка висміює корупцію в космічній сфері країни-агресора і пафосні заяви її керівництва.

Дмитро Рогозін Twitter Андрія Петренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко опублікував карикатуру, присвячену масштабним пожежам в Сибіру (Росія). На малюнку видно, як президент Росії Володимир Путін "справляє нужду" з верхівки кремлівського мура просто ліси, що палають.

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