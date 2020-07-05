Місячне затемнення 5 липня: в мережі поділилися знімками з різних країн

У неділю, 5 липня, жителі західної півкулі Землі могли спостерігати напівтіньове місячне затемнення.

Користувачі соцмереж поділилися знімками природного явища з різних країн (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Напівтіньове місячне затемнення відбувається, коли Місяць лише злегка закривається тінню.

Затемнення тривало 2 години 45 хвилин – почалося о 06:07 за Києвом і досягло свого піку о 07:30, але жителі України його побачити не могли.

Зовнішні зміни Місяця спостерігалися в Південній Америці, Південно-Західній Європі і Західній Африці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня на Землі побачили кільцеве сонячне затемнення.