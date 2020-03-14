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14 березня • оновлено в 13:51
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Ірина Ромалійська
Ірина Ромалійська
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Мир меняется на глазах: в Чехии закрыты все магазины

3.3т
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Мир меняется на глазах.

Чехия борется с коронавирусом.

Из-за введённых ограничений теперь я не могу полететь/поехать в Украину. Да и вообще полететь/поехать куда-то из Чехии не могу.

С сегодняшнего дня в Чехии не работают кафе и рестораны (открыты только те, где еду дают "с собой"). Закрыты все магазины, кроме продуктовых и с бытовой химией. Закрыты парикмахерские, маникюрные салоны, студии массажа, короче, кажется, что закрыто все)

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Автор
Ірина Ромалійська Ірина Ромалійська
Тема
Коронавірус
Місце
Чехія
Джерело
Джерело: Facebook Ирины Ромалийской
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