Мир меняется на глазах.
Чехия борется с коронавирусом.
Из-за введённых ограничений теперь я не могу полететь/поехать в Украину. Да и вообще полететь/поехать куда-то из Чехии не могу.
С сегодняшнего дня в Чехии не работают кафе и рестораны (открыты только те, где еду дают "с собой"). Закрыты все магазины, кроме продуктовых и с бытовой химией. Закрыты парикмахерские, маникюрные салоны, студии массажа, короче, кажется, что закрыто все)
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