"Мінськ неможливий!" Литва відреагувала на атаку терористів на Донбасі

У Литві висловили стурбованість загостренням ситуації в районі Золотого на Донбасі, де 18 лютого здійснили чергову атаку на українські позиції найманці РФ.

Про це, зокрема, заявив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічюс. Відповідний пост він опублікував у своєму Twitter.

За його словами, реалізація домовленостей, досягнутих у Мінську, неможлива без повного припинення вогню.

"Глибоко стурбований новою військовою ескалацією і наступальними спробами підтримуваних Росією сил в районі Золотого сьогодні вранці. Імплементація Мінських домовленостей неможлива без припинення вогню", – підкреслив Лінкявічюс.

Deeply concerned about the fresh military escalation and offensive attempts by Russian-backed forces near Zolote this morning. Minsk implementation impossible without a ceasefire. @VPrystaiko @MFA_Ukraine