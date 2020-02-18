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18 лютого • оновлено в 12:06
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"Мінськ неможливий!" Литва відреагувала на атаку терористів на Донбасі

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У Литві висловили стурбованість загостренням ситуації в районі Золотого на Донбасі, де 18 лютого здійснили чергову атаку на українські позиції найманці РФ.

Про це, зокрема, заявив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічюс. Відповідний пост він опублікував у своєму Twitter.

За його словами, реалізація домовленостей, досягнутих у Мінську, неможлива без повного припинення вогню.

Лінас Лінкявічюс

Лінас Лінкявічюс

"Глибоко стурбований новою військовою ескалацією і наступальними спробами підтримуваних Росією сил в районі Золотого сьогодні вранці. Імплементація Мінських домовленостей неможлива без припинення вогню", – підкреслив Лінкявічюс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що кривавий бій на Донбасі, який розгорівся зранку 18 лютого, завершений. Збройні сили України дали гідну відсіч ворогу, але зазнали втрат.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості Бій під Золотим
Місце
Литва
Теги
терористи "ДНР" загинули військові
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Александрович Валера
Александрович Валера
А кому мнение Литвы интересно ,
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Пети Moщи
Пети Moщи
Надо ему с чтения обоза перейти на чтение русской весны)))
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