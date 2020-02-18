"Мінськ неможливий!" Литва відреагувала на атаку терористів на Донбасі

У Литві висловили стурбованість загостренням ситуації в районі Золотого на Донбасі, де 18 лютого здійснили чергову атаку на українські позиції найманці РФ.

Про це, зокрема, заявив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічюс. Відповідний пост він опублікував у своєму Twitter.

За його словами, реалізація домовленостей, досягнутих у Мінську, неможлива без повного припинення вогню.

Лінас Лінкявічюс

"Глибоко стурбований новою військовою ескалацією і наступальними спробами підтримуваних Росією сил в районі Золотого сьогодні вранці. Імплементація Мінських домовленостей неможлива без припинення вогню", – підкреслив Лінкявічюс.

Deeply concerned about the fresh military escalation and offensive attempts by Russian-backed forces near Zolote this morning. Minsk implementation impossible without a ceasefire. @VPrystaiko @MFA_Ukraine - Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 18, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що кривавий бій на Донбасі, який розгорівся зранку 18 лютого, завершений. Збройні сили України дали гідну відсіч ворогу, але зазнали втрат.

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