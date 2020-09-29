Міноборони Вірменії заявило, що турецький винищувач збив їхній Су-25
Міністерство оборони Вірменії повідомило, що турецький винищувач F-16 збив їхній штурмовик Су-25.
Відомство уточнює, що пілот літака загинув. При цьому в Туреччині та Азербайджані заявили про свою непричетність до цього.
За словами прессекретарки Міноборони Вірменії Шушан Степанян, турецький літак піднявся в повітря з аеродрому азербайджанського міста Гянджа.
Вона зазначила, що винищувач прикривав дії азербайджанської авіації і безпілотників, які нібито завдавали удари по населених пунктах Варденіс, Мец Масрік і Сотк.
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