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Мільйони постраждалих: Китаєм пронісся смертоносний тайфун. Відео стихії

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У Китаї через тайфуну "Лекіма" кількість жертв зросла до 30 осіб. Ще 18 вважаються зниклими без вісті.

Всього через тайфун постраждали 1,2 млн осіб, яких довелося евакуювати з епіцентру негоди, передає ТАСС.

Повідомляється, що рясні дощі затопили 185 тисяч га сільгоспугідь, сильні пориви вітру пошкодили близько 36 тисяч житлових будівель. Прямий економічний збиток зараз оцінюється приблизно на 15,7 млрд юанів (2,24 млрд доларів).

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Нагадаємо, що тайфун "Лекіма" обрушився на узбережжя провінції Чжецзян в районі міста Веньлін в ніч з 9 на 10 серпня. Швидкість вітру в епіцентрі сягала близько 50 м/с.

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Наслідки тайфуну Лекіма в Китаї

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї в східній провінції Чжецзян через налетів тайфун "Лекіма" сталася масштабна зсув, в результаті чого 18 людей загинули і ще 14 пропали без вісті.

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Китай
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