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ПолітикаЕкономіка

"Ми - супердержави": Держдеп прокоментував привітання Трампа Путіну

4.5тЧитати новину російською

США і Росія повинні бути на зв'язку один з одним як "дві ядерні супердержави".

Про це заявила офіційний представник Держдепу Хізер Нойерт, передає "РИА Новости". Так вона прокоментувала телефонну розмову президента США Дональда Трампа з главою РФ Володимиром Путіним, під час якої американський лідер привітав останнього з перемогою на президентських виборах.

"Реальність в тому, що ми дві ядерні держави, дві супердержави в цьому світі, і ми повинні бути в змозі зняти трубку і вести діалог один з одним", - сказала Нойерт.

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При цьому вона підкреслила, що США продовжать критикувати Росію за її дії.

Як писав "Обозреватель", американський сенатор Маккейн розкритикував Трампа за бесіду з Путіним.

Особи
Хізер НойертВолодимир ПутінДональд Трамп
Місце
США
Об'єкт
Держдеп США
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