"Ми стрілятимемо всюди": Ердоган пригрозив масштабними ударами по Сирії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив, що Анкара почне повномасштабні удари по сирійських військах, якщо постраждає ще хоч один турецький військовослужбовець у провінції Ідліб.

Такий ультиматум він висунув сирійському президенту Башару Асаду. Інакше Ердоган погрожує, що його армія діятиме поза межами Ідлібського й Сочинського меморандумів щодо стабілізації ситуації в Ідлібській зоні деескалації, пише РБК.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган sprotyv.info

"Ми стрілятимемо всюди, не будучи пов'язаними межами Ідлібського і Сочинського меморандумів, якщо нашій армії буде завдано збитків у пунктах спостереження та в інших місцях", – заявив він.

Крім того, президент Туреччини звинуватив війська сирійського президента Башара Асада, а також Іран і Росію в атаках на провінцію Ідліб.

"В Ідлібі режим (Асада), російські сили, що діють разом із ними, та підтримувані Іраном бойовики нападають на цивільне населення", – сказав Ердоган.

Тим часом з'явилася інформація про перекидання на північ Сирії додаткових підрозділів турецької армії. За словами очевидців, турецько-російський кордон перейшли дві армійські колони з десятками танків і бронетранспортерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія і президент Сирії Башар Асад 15 січня завдали кількох авіаударів по сирійській провінції Ідліб. Загинуло щонайменше 23 людини, майже пів сотні зазнали поранень.

Також загинуло п'ятеро турецьких військовослужбовців.

У відповідь турецькі сили збили вертоліт, знищили два танки й зенітну установку, а також "нейтралізували" понад 50 сирійських військовослужбовців.

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