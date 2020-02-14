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15 лютого • оновлено в 01:51
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"Ми стоїмо з Україною!" Американський сенатор кинув потужний виклик Путіну. Відео

1.4т
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Сенатор-демократ Роберт Менендез закликав керівництво США переглянути своє ставлення до України і посилити військову допомогу Києву, який знаходиться на передовій російської агресії

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю "Голосу Америки" (щоб подивитися відео, поскролльте). За його словами, Україна повинна отримати статус особливого партнера США поза НАТО.

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Роберт Менендез

Роберт Менендез

Armenpress

"Ми стоїмо з Україною, оскільки наше співробітництво дає корисне розуміння тактики Росії, як на полі бою, так і в кіберпросторі", – сказав Менендез.

При цьому він закликав зробити все можливе для того, щоб Україна більше потрапляла під тиск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк окреслив головні цілі України на шляху до членства в НАТО.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Військова допомога Україні Імпічмент Трампа
Місце
США
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