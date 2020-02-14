"Ми стоїмо з Україною!" Американський сенатор кинув потужний виклик Путіну. Відео

Сенатор-демократ Роберт Менендез закликав керівництво США переглянути своє ставлення до України і посилити військову допомогу Києву, який знаходиться на передовій російської агресії

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю "Голосу Америки" (щоб подивитися відео, поскролльте). За його словами, Україна повинна отримати статус особливого партнера США поза НАТО.

Роберт Менендез Armenpress

"Ми стоїмо з Україною, оскільки наше співробітництво дає корисне розуміння тактики Росії, як на полі бою, так і в кіберпросторі", – сказав Менендез.

При цьому він закликав зробити все можливе для того, щоб Україна більше потрапляла під тиск.

"Ми стоїмо з Україною, оскількі наша співпраця дает корисне розуміння тактики России, як на полі бою, так и в кіберпросторі." До Посилення ПІДТРИМКИ України, яка перебуває на передовій російської агресії, призвал у Вашингтоні сенатор-демократ Роберт Менендез. pic.twitter.com/nud6WFUYK0 - голоc Амepікі (@chastime) February 14, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк окреслив головні цілі України на шляху до членства в НАТО.

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