"Ми йдемо. Крапка!" Загороднюк окреслив головні цілі на шляху до НАТО

Міністр оборони України Андрій Загороднюк окреслив головні цілі України на шляху до членства в НАТО.

За його словами, є план на найближчий час і довгострокова перспектива, передає DW (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Загороднюк окреслив головні цілі на шляху до НАТО ТСН

"Ми йдемо в НАТО. Крапка. Але є питання тактичного плану. Яким чином ми будуємо план? Зараз робимо фокус на партнерство з розширеними можливостями. План дій стосовно членства також стоїть на порядку денному".

За словами Загороднюка, українські дипломати активно проводять переговори з іншими країнами-членами Альянсу. "Деякі нас вже підтримали, з іншими ми працюємо", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Загороднюк у Штаб-квартирі НАТО в Брюсселі провів низку важливих зустрічей з партнерами України з Великобританії, Латвії, Литви, Польщі та Туреччині.

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