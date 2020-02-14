"Ми йдемо. Крапка!" Загороднюк окреслив головні цілі на шляху до НАТО

Міністр оборони України Андрій Загороднюк окреслив головні цілі України на шляху до членства в НАТО.
За його словами, є план на найближчий час і довгострокова перспектива, передає DW (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Загороднюк окреслив головні цілі на шляху до НАТО
ТСН
"Ми йдемо в НАТО. Крапка. Але є питання тактичного плану. Яким чином ми будуємо план? Зараз робимо фокус на партнерство з розширеними можливостями. План дій стосовно членства також стоїть на порядку денному".
За словами Загороднюка, українські дипломати активно проводять переговори з іншими країнами-членами Альянсу. "Деякі нас вже підтримали, з іншими ми працюємо", – сказав міністр.
Украинская оппозиция України: "Ми йдемо в НАТО. Крапка."- DW-русски (@dw_ukrainian) February 14, 2020
Повне інтерв'ю: https://t.co/euxOgLqhs4 @DefenceU pic.twitter.com/KvAS9m7M1e
Як повідомляв OBOZREVATEL, Загороднюк у Штаб-квартирі НАТО в Брюсселі провів низку важливих зустрічей з партнерами України з Великобританії, Латвії, Литви, Польщі та Туреччині.
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