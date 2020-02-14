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15 лютого • оновлено в 00:18
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"Ми йдемо. Крапка!" Загороднюк окреслив головні цілі на шляху до НАТО

1.8т
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Міністр оборони України Андрій Загороднюк окреслив головні цілі України на шляху до членства в НАТО.

За його словами, є план на найближчий час і довгострокова перспектива, передає DW (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Загороднюк окреслив головні цілі на шляху до НАТО

Загороднюк окреслив головні цілі на шляху до НАТО

ТСН

"Ми йдемо в НАТО. Крапка. Але є питання тактичного плану. Яким чином ми будуємо план? Зараз робимо фокус на партнерство з розширеними можливостями. План дій стосовно членства також стоїть на порядку денному".

За словами Загороднюка, українські дипломати активно проводять переговори з іншими країнами-членами Альянсу. "Деякі нас вже підтримали, з іншими ми працюємо", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Загороднюк у Штаб-квартирі НАТО в Брюсселі провів низку важливих зустрічей з партнерами України з Великобританії, Латвії, Литви, Польщі та Туреччині.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Киев мастер устраивать фокусы, но и запад стал мудрее.
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Он Алекс
Он Алекс
Отлично
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