Катастрофа МН17: Цемах подав цинічний позов проти України в ЄСПЛ

Колишній терорист "ДНР" Володимир Цемах, якого підозрюють в причетності до катастрофи рейсу МН17 на Донбасі, подав позов до Європейського суду з прав людини проти України і Нідерландів.

Про це повідомив російський адвокат Анатолій Кучерена, який представляє інтереси фігуранта справи, передає ТАСС.

"Я подав скаргу до ЄСПЛ в інтересах Цемаха. Поки більш детальної інформації у мене немає, чекаємо подальшого розвитку подій", – сказав правозахисник.

Цемах подав цинічний позов проти України в ЄСПЛ Радіо Свобода

За його словами, в позові Цемах звертає увагу на обставини його "викрадення" і утримання в СІЗО в Києві. Крім того колишній терорист заявив, що до нього нібито застосовували в камері психотропні препарати.

"Все це кричущі порушення прав людини", – запевнив Кучерена, уточнивши, що звинувачення спрямовані в бік спецслужб України та Нідерландів, які розслідують гучну справу.

Нагадаємо, раніше адвокат розповів, що Цемах сам попросив його захищати і зізнався, що йому нібито робили підозрілі уколи в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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