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18 грудня • оновлено в 18:48
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Катастрофа МН17: Цемах подав цинічний позов проти України в ЄСПЛ

2.3т
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Колишній терорист "ДНР" Володимир Цемах, якого підозрюють в причетності до катастрофи рейсу МН17 на Донбасі, подав позов до Європейського суду з прав людини проти України і Нідерландів.

Про це повідомив російський адвокат Анатолій Кучерена, який представляє інтереси фігуранта справи, передає ТАСС.

"Я подав скаргу до ЄСПЛ в інтересах Цемаха. Поки більш детальної інформації у мене немає, чекаємо подальшого розвитку подій", – сказав правозахисник.

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Цемах подав цинічний позов проти України в ЄСПЛ

Цемах подав цинічний позов проти України в ЄСПЛ

Радіо Свобода

За його словами, в позові Цемах звертає увагу на обставини його "викрадення" і утримання в СІЗО в Києві. Крім того колишній терорист заявив, що до нього нібито застосовували в камері психотропні препарати.

"Все це кричущі порушення прав людини", – запевнив Кучерена, уточнивши, що звинувачення спрямовані в бік спецслужб України та Нідерландів, які розслідують гучну справу.

Нагадаємо, раніше адвокат розповів, що Цемах сам попросив його захищати і зізнався, що йому нібито робили підозрілі уколи в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Цемах
Теги
Боїнг МН17 Європейський суд з прав людини
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Сильный ход.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Смешно, в первые сутки, всё было известно. Санкции наложены, справедливо. Россия не отвертится, от гнева всего цивилизованного человечества.
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Платоненко Вячеслав
Платоненко Вячеслав
К Денис,
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0
0
К Денис
К Денис
Goncharov Costa, не ответится Украина, так правильнее)) и истина
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