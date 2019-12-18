Катастрофа МН17: Цемах подав цинічний позов проти України в ЄСПЛ

Колишній терорист "ДНР" Володимир Цемах, якого підозрюють в причетності до катастрофи рейсу МН17 на Донбасі, подав позов до Європейського суду з прав людини проти України і Нідерландів.
Про це повідомив російський адвокат Анатолій Кучерена, який представляє інтереси фігуранта справи, передає ТАСС.
"Я подав скаргу до ЄСПЛ в інтересах Цемаха. Поки більш детальної інформації у мене немає, чекаємо подальшого розвитку подій", – сказав правозахисник.
Цемах подав цинічний позов проти України в ЄСПЛ
Радіо Свобода
За його словами, в позові Цемах звертає увагу на обставини його "викрадення" і утримання в СІЗО в Києві. Крім того колишній терорист заявив, що до нього нібито застосовували в камері психотропні препарати.
"Все це кричущі порушення прав людини", – запевнив Кучерена, уточнивши, що звинувачення спрямовані в бік спецслужб України та Нідерландів, які розслідують гучну справу.
Нагадаємо, раніше адвокат розповів, що Цемах сам попросив його захищати і зізнався, що йому нібито робили підозрілі уколи в Києві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доправлений до Києва Цемах був заарештований рішенням суду.
У мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.
3 вересня Київська апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
Водночас слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, зазначивши, що вони їдуть додому.
Статус Цемаха у справі про катастрофу МН17 змінили зі свідка на підозрюваного.
Нідерланди звернулися до Росії з проханням розшукати Цемаха.
Пізніше Цемах розповів у інтерв'ю колишньому головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському про "викрадення" і катастрофу МН17.
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