"Мета – зруйнувати міста": названо таємну "зброю Судного дня" Росії

Російські підводні човни класу "Борей" із балістичними ракетами "Булава" на борту названо "зброєю Судного дня".

Про це пише американський портал The National Interest, зазначаючи, що російська зброя може завдати непоправної шкоди.

"Як і ракетні підводні крейсери стратегічного призначення США, Китаю, Великобританії, Франції та Індії, основна мета підводних човнів класу "Борей" неймовірно моторошна: зруйнувати міста противника, навіть якщо інші ядерні сили будуть знищені при першому ударі", – сказано у публікації.

Видання нагадало, що у травні 2018 року Росії запустила чотири балістичні ракети "Булава" з підводного крейсера стратегічного призначення "Юрій Долгорукий". Тоді ракети вразили умовну ціль на відстані майже 3,5 тисячі миль.

Зазначається, що кожен підводний човен "Борей" може нести 72 ядерні боєголовки, які в десять разів руйнівніші за бомбу, скинута на Хіросіму у 1945 році.

Підводний човен класу "Борей" вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міноборони Росії провело випробування атомного підводного човна ракетоносного типу "Борей".

Також секретне російське озброєння – атомний підводний човен "Білгород" і стратегічну підводний човен проекту 955 "Борей" – показали на фото.

Крім того, у Росії попередили про застосування ядерної зброї.

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