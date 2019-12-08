Мета – вигнати Путіна: російський шаман "пішов з пацанами" на Кремль

У Росії так званий "шаман" Олександр Габишев разом з двома супутниками відновили похід з Якутська на Москву, щоб "вигнати президента РФ Володимира Путіна".

Про це повідомляє видання "Сибір Реалії". Разом з "шаманом" також йде його головний сподвижник, правозахисник Євген Ростокін на прізвисько "Ворон".

"У шамана ті ж цілі і мотиви, і він йде. Мета у нього та ж. Він з пацанами пішов, йде", – сказав правозахисник. За його словами, підписка Габишева про невиїзд вже минула.

Нагадаємо, Габишев, який вважає себе шаманом-воїном, почав похід в Москву в березні 2019 року. Влітку він заявив, що метою його шляху є "вигнання" президента Росії Володимира Путіна, якого шаман вважає "породженням темних сил".

19 вересня Габишева затримали на кордоні Іркутської області і Бурятії. Його доставили до Якутська, в психоневрологічний диспансер (пізніше шамана випустили). 20 вересня в відношенні шамана провели експертизу і визнали його неосудним.

Адвокати активіста вважають діагноз некоректним, так як експертиза проводилася не в стаціонарі, а паралельно з допитом Габишева. У жовтні Габишев заявив, що збирається продовжити похід на Москву. Він зазначив, що його акція носитиме виключно мирний характер.

Раніше OBOZREVATEL розповів, що прихід шамана закінчився масовими протестами проти влади РФ, які продовжилися навіть після того, як шаман пішов з міста в напрямку Іркутська.

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