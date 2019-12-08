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8 грудня • оновлено в 17:32
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Мета – вигнати Путіна: російський шаман "пішов з пацанами" на Кремль

3.3т
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У Росії так званий "шаман" Олександр Габишев разом з двома супутниками відновили похід з Якутська на Москву, щоб "вигнати президента РФ Володимира Путіна".

Про це повідомляє видання "Сибір Реалії". Разом з "шаманом" також йде його головний сподвижник, правозахисник Євген Ростокін на прізвисько "Ворон".

Мета – вигнати Путіна: російський шаман "пішов з пацанами" на Кремль

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"У шамана ті ж цілі і мотиви, і він йде. Мета у нього та ж. Він з пацанами пішов, йде", – сказав правозахисник. За його словами, підписка Габишева про невиїзд вже минула.

Нагадаємо, Габишев, який вважає себе шаманом-воїном, почав похід в Москву в березні 2019 року. Влітку він заявив, що метою його шляху є "вигнання" президента Росії Володимира Путіна, якого шаман вважає "породженням темних сил".

19 вересня Габишева затримали на кордоні Іркутської області і Бурятії. Його доставили до Якутська, в психоневрологічний диспансер (пізніше шамана випустили). 20 вересня в відношенні шамана провели експертизу і визнали його неосудним.

Адвокати активіста вважають діагноз некоректним, так як експертиза проводилася не в стаціонарі, а паралельно з допитом Габишева. У жовтні Габишев заявив, що збирається продовжити похід на Москву. Він зазначив, що його акція носитиме виключно мирний характер.

Раніше OBOZREVATEL розповів, що прихід шамана закінчився масовими протестами проти влади РФ, які продовжилися навіть після того, як шаман пішов з міста в напрямку Іркутська.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Мог и без лишней рекламы своих способностей его оттуда изгнать, если они конечно есть , эти способности
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Пусть идёт))) С диагнозом психиатра этого дурачка в Кащенко положат,как до Москвы дойдет)))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Новости о рецидивах болезни умственно неполноценного персонажа умиляют.
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Лазарев Ярослав, и неговори, 70 лет болезни, так просто непроходят, рецидивы неизбежны
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