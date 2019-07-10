Меркель втретє за місяць стало погано на публіці. Відео

У середу, 10 липня, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель втретє за місяць стало погано на публіці.

Цього разу канцлера почало трусити під час зустрічі із прем'єрміністром Фінляндії Антті Рінне (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що напад тривав близько хвилини і був слабшим за попередні. У кабінеті міністрів ФРН вже заявили, що з Меркель все гаразд і захід за її участі відбувається у плановому режимі.

Пізніше Меркель в ході прес-конференції зазначила, що з нею все добре.

"Я в порядку, вам нема про що турбуватися", - наводить її слова Bild.

Зустріч Меркель і Рінне

Зустріч Меркель і Рінне

Зустріч Меркель і Рінне

Зустріч Меркель і Рінне

Зустріч Меркель і Рінне

Зустріч Меркель і Рінне

Зустріч Меркель і Рінне

Зустріч Меркель і Рінне

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня канцлеру Німеччини Ангелі Меркель стало погано під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Лідерка німців складала перед собою руки і не могла втримати своє тіло – її почало трусити. Вона спробувала вгамувати тремтіння, активно змінюючи положення рук.

Лікар припустила, що судоми, які Меркель відчувала під час зустрічі із Зеленським, могли бути викликані цілою низкою причин: від діабету до зневоднення.

Другий напад у канцлера Меркель трапився під час публічного заходу на зустрічі із президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром 27 червня. У політика, як і під час зустрічі із Зеленським, сильно затремтіли руки і ноги.

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