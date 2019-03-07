Меркель відмовилася лякати Путіна через Порошенка: про що мова

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула в лютому пропозицію віце-президента США Майкла Пенса про маневр німецьких кораблів із метою спровокувати Росію в Керченській протоці.

Про це в четвер, 7 березня, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на кілька наближених джерел.

"На зустрічі 16 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Майк Пенс закликав Меркель відправити німецькі кораблі через вузький канал між Кримським півостровом і материковою частиною Росії, щоб показати Путіну, що західні держави не відмовляться від свого доступу до цих вод", – йдеться в статті.

Канцлер ФРН, стверджує агентство, дала зрозуміти, що вона готова розглянути можливість одноразового проведення таких спільних маневрів ВМС ФРН і Франції.

Однак у результаті Меркель виступила проти, обґрунтувавши відмову позицією українського президента Петра Порошенка, який вважав такі заходи недостатніми. Франція, за інформацією джерел, також відкинула пропозицію маневру, розцінивши ідею як непотрібну провокацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США закликали Росію припинити затримувати судна, які проходять через Керченську протоку, прямуючи в Україну.

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