Меркель відмовилася їхати на саміт G7

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася прибути на саміт Великої сімки (G7), який повинен пройти в червні в США.

Меркель відкинула запрошення глави Білого дому Дональда Трампа через пандемію коронавірусу (COVID-19), передає Politico.

"Федеральний канцлер дякує президенту Трампу за запрошення на саміт G7 в кінці червня у Вашингтоні. На сьогоднішній день, враховуючи загальну ситуацію з пандемією, вона не може погодитися на свою особисту участь в поїздці до Вашингтона", – повідомив прессекретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт .

Ангела Меркель

Спікер адміністрації президента США Кейлі Макінені додав, що саміт G7 попередньо намічений на кінець червня і пройде в Білому домі. Раніше зазначалося, що зустріч світових лідерів могла пройти в заміській резиденції Трампа в Кемп-Девіді.

Нагадаємо, що до складу G7 входять: США, Італія, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Великобританія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала продовження санкцій проти Росії.

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