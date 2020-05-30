Головна Новини
30 травня • оновлено в 08:31
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Меркель відмовилася їхати на саміт G7

930
Читати матеріал російською

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася прибути на саміт Великої сімки (G7), який повинен пройти в червні в США.

Меркель відкинула запрошення глави Білого дому Дональда Трампа через пандемію коронавірусу (COVID-19), передає Politico.

"Федеральний канцлер дякує президенту Трампу за запрошення на саміт G7 в кінці червня у Вашингтоні. На сьогоднішній день, враховуючи загальну ситуацію з пандемією, вона не може погодитися на свою особисту участь в поїздці до Вашингтона", – повідомив прессекретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт .

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Спікер адміністрації президента США Кейлі Макінені додав, що саміт G7 попередньо намічений на кінець червня і пройде в Білому домі. Раніше зазначалося, що зустріч світових лідерів могла пройти в заміській резиденції Трампа в Кемп-Девіді.

Нагадаємо, що до складу G7 входять: США, Італія, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Великобританія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала продовження санкцій проти Росії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особи
Дональд Трамп Ангела Меркель
Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли 6 млн осіб, загинули – більше 365 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

  • Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги