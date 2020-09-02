Меркель: Навальний – жертва злочину, його хотіли змусити мовчати

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала російського опозиціонера Олексія Навального жертвою злочину, заявивши, що його "хотіли змусити мовчати".

З такою заявою вона виступила після інформації військових токсикологів Німеччини про те, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

Головне з заяви Меркель:

Яд групи "Новачок" в організмі Навального визначено точно, сумнівів бути не може

Спроба отруєння Навального пригнічує, це злочин проти основних цінностей

Навальний став жертвою злочину, хтось намагався закрити йому рот

Москва повинна відповісти на питання про те, що сталося з Навальним

Німеччина доповість про ситуацію партнерам по ЄС і НАТО

"Очевидно, що один з провідних опозиційних політиків Росії був отруєний... Олексій Навальний став жертвою отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". У його пробах без сумніву були знайдені залишки цієї речовини. Стало очевидно, що Навальний став жертвою злочину. Хтось намагався заткнути йому рот, і від імені всього уряду Німеччини я виступаю з засудженням того, що сталося", – заявила Меркель.

Також вона висловила слова підтримки на адресу Навального і його сім'ї, зазначивши, що у нього зараз непрості часи. Канцлер побажала йому якнайшвидшого одужання.

"Ми очікуємо, що російська сторона виступить з якоюсь заявою з цього приводу. Зараз у нас дуже складна ситуація, перед нами складні питання, на які Росія повинна відповісти. Ситуація з Олексієм Навальним привернула увагу всього світу, весь світ чекає відповідей. З урахуванням реакції РФ ми приймемо рішення адекватної реакції на ці події. злочин, жертвою якого став Навальний, це злочин проти цінностей, за які ми виступаємо", – сказала Меркель.

Також Німеччина не виключає введення санкцій проти РФ через ситуацію з Навальним. Про це повідомив зовнішньополітичний експерт фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Юрґен Хардт.

"Німеччина разом з іншими державами ЄС повинна виробити щодо Росії єдину позицію, яка не виключає подальших санкційних кроків", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL:

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