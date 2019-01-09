На дворе январь, а Россия захватила украинских моряков в ноябре. Единственная страна мира, которая ввела санкции против Москвы – Литва, где проживает полпроцента населения Европы. Германия и Франция предпочли отделаться призывами к Путину, отказавшись принять хотя бы символические меры. Меркель и Макрон выставили себя на посмешище, когда на полном серьезе потребовали от людоеда не жрать цыплят. Они и сами прекрасно понимают всю бесперспективность своих заявлений. Делается это ради протокола, а не пленных украинцев.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Все смотрят на США, а США тем временем погружены в дрязги из-за "стены" на границе с Мексикой, следствием чего стал шатдаун. Последний парализовал не то, что дискуссию по антикремлевским санкциям, а деятельность некоторой части американского госаппарата. Добавим сюда Трампа, который делает по пять противоречивых твиттов в неделю, да еще утверждает, что Америка отказывается от мирового лидерства.

Беда Трампа не в том, что при нем не растет экономика – растет! Проблема и не в его антимигрантской позиции – прежде всего потому, что она вовсе не антимигрантская. В его словах – чистейшая правда: нелегальная миграция – зло для Америки. Трагедия Трампа в другом – в ужасных манерах. В отвратительной риторике шантажа в отношениях с союзниками. В неумении изъясняться так, чтобы половина американцев не чувствовала себя чужаками в собственной стране.

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В том, что он, сам того не желая, возбуждает волны ненависти на родине и по всему миру. Всплывает худшее, тонет лучшее. Не Трамп обвинил Сороса в том, что тот якобы финансирует колонну мигрантов, которая штурмует американскую границу. Сороса обвинили те, кто слушает агрессивную риторику Трампа и воспринимает ее в качестве карт-бланша на разрушение основ права, морали и политической системы.

В этих условиях, когда одна сторона земного шара управляется трусами, а другая – хамами, у Украины нет иного выбора, кроме как стать Израилем. Иначе – погибнет.