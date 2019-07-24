Мей пішла: Британія отримала нового прем'єр-міністра

Колишній глава МЗС Великобританії Борис Джонсон у середу, 24 липня, офіційно став прем'єр-міністром країни.
На цій посаді політик змінив Терезу Мей, яка займала крісло прем'єр-міністра з липня 2016 року. Як повідомляє Sky News, під час зустрічі з королевою Єлизаветою II у Букінгемському палаці політика попросили сформувати уряд.
"Я беру на себе особисту відповідальність за зміни, які хочу бачити в країні", – заявив після вступу на посаду він.
Ілюстрація
BBC
Джонсон уже провів перші призначення в уряді. Частина міністрів зберегли свої посади, інші ж поступилися колегам.
Раніше, 23 липня, за підсумками голосування Джонсон був обраний новим лідером Консервативної партії Великої Британії, набравши 92 153 голоси – майже вдвічі більше, ніж його опонент Джеремі Хант.
Після оголошення результатів політик пообіцяв, що Великобританія вийде з Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року.
Зазначимо, що Джонсон є прихильником "жорсткого" Brexit і ще в статусі кандидата в лідери консерваторів неодноразово говорив, що Британія вийде з ЄС у жовтні з угодою чи без неї.
Зустріч Джонсона і Єлизавети II
Sky News
Прес-конференція Джонсона
Sky News
Прес-конференція Джонсона
Sky News
Борису Джонсону 55 років, народився у Нью-Йорку, потім із сім'єю переїхав до Брюсселя, а згодом у Лондон.
Освіту здобув в Ітонському коледжі, далі вступив до Оксфордського університету, де займався літературою і філософією.
Після університету він почав працювати журналістом, а в 2001 році став членом палати громад парламенту Великобританії від Консервативної партії.
Помітним гравцем на британській політичній арені Джонсон став у 2008 році, коли обійняв пост мера Лондона. Цю посаду він зберігав до 2016 року.
У 2016-му Джонсон став міністром закордонних справ Великобританії в уряді Мей, але в 2018 році покинув цей пост через розбіжності з Мейщодо Brexit.
Борис Джонсон
BBC
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.
Однак 15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.
Після трьох провальних голосувань про ухвалення угоди щодо Brexit терміни виходу країни з організації перенесли.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
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