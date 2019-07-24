Мей пішла: Британія отримала нового прем'єр-міністра

Колишній глава МЗС Великобританії Борис Джонсон у середу, 24 липня, офіційно став прем'єр-міністром країни.

На цій посаді політик змінив Терезу Мей, яка займала крісло прем'єр-міністра з липня 2016 року. Як повідомляє Sky News, під час зустрічі з королевою Єлизаветою II у Букінгемському палаці політика попросили сформувати уряд.

"Я беру на себе особисту відповідальність за зміни, які хочу бачити в країні", – заявив після вступу на посаду він.

Ілюстрація BBC

Джонсон уже провів перші призначення в уряді. Частина міністрів зберегли свої посади, інші ж поступилися колегам.

Раніше, 23 липня, за підсумками голосування Джонсон був обраний новим лідером Консервативної партії Великої Британії, набравши 92 153 голоси – майже вдвічі більше, ніж його опонент Джеремі Хант.

Після оголошення результатів політик пообіцяв, що Великобританія вийде з Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року.

Зазначимо, що Джонсон є прихильником "жорсткого" Brexit і ще в статусі кандидата в лідери консерваторів неодноразово говорив, що Британія вийде з ЄС у жовтні з угодою чи без неї.

Зустріч Джонсона і Єлизавети II Sky News

Прес-конференція Джонсона Sky News

Прес-конференція Джонсона Sky News

Борису Джонсону 55 років, народився у Нью-Йорку, потім із сім'єю переїхав до Брюсселя, а згодом у Лондон.

Освіту здобув в Ітонському коледжі, далі вступив до Оксфордського університету, де займався літературою і філософією.

Після університету він почав працювати журналістом, а в 2001 році став членом палати громад парламенту Великобританії від Консервативної партії.

Помітним гравцем на британській політичній арені Джонсон став у 2008 році, коли обійняв пост мера Лондона. Цю посаду він зберігав до 2016 року.

У 2016-му Джонсон став міністром закордонних справ Великобританії в уряді Мей, але в 2018 році покинув цей пост через розбіжності з Мейщодо Brexit.

Борис Джонсон BBC

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