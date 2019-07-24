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Мей пішла: Британія отримала нового прем'єр-міністра

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Колишній глава МЗС Великобританії Борис Джонсон у середу, 24 липня, офіційно став прем'єр-міністром країни.

На цій посаді політик змінив Терезу Мей, яка займала крісло прем'єр-міністра з липня 2016 року. Як повідомляє Sky News, під час зустрічі з королевою Єлизаветою II у Букінгемському палаці політика попросили сформувати уряд.

"Я беру на себе особисту відповідальність за зміни, які хочу бачити в країні", – заявив після вступу на посаду він.

Новини
Вихід Британії з ЄС: майбутній прем'єр назвав остаточну дату

Ілюстрація

Ілюстрація

BBC

Джонсон уже провів перші призначення в уряді. Частина міністрів зберегли свої посади, інші ж поступилися колегам.

Раніше, 23 липня, за підсумками голосування Джонсон був обраний новим лідером Консервативної партії Великої Британії, набравши 92 153 голоси – майже вдвічі більше, ніж його опонент Джеремі Хант.

Після оголошення результатів політик пообіцяв, що Великобританія вийде з Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року.

Зазначимо, що Джонсон є прихильником "жорсткого" Brexit і ще в статусі кандидата в лідери консерваторів неодноразово говорив, що Британія вийде з ЄС у жовтні з угодою чи без неї.

Зустріч Джонсона і Єлизавети II

Зустріч Джонсона і Єлизавети II

Sky News

Прес-конференція Джонсона

Прес-конференція Джонсона

Sky News

Прес-конференція Джонсона

Прес-конференція Джонсона

Sky News

Борису Джонсону 55 років, народився у Нью-Йорку, потім із сім'єю переїхав до Брюсселя, а згодом у Лондон.

Освіту здобув в Ітонському коледжі, далі вступив до Оксфордського університету, де займався літературою і філософією.

Після університету він почав працювати журналістом, а в 2001 році став членом палати громад парламенту Великобританії від Консервативної партії.

Помітним гравцем на британській політичній арені Джонсон став у 2008 році, коли обійняв пост мера Лондона. Цю посаду він зберігав до 2016 року.

У 2016-му Джонсон став міністром закордонних справ Великобританії в уряді Мей, але в 2018 році покинув цей пост через розбіжності з Мейщодо Brexit.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

  • 25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.

  • Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід із Євросоюзу.

  • Однак 15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.

  • 12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.

  • 29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.

  • Після трьох провальних голосувань про ухвалення угоди щодо Brexit терміни виходу країни з організації перенесли.

  • На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.

  • Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

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Особи
Борис Джонсон Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
Тег
політика
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Прикольный еблан))
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Жду не дождусь камеди батла между Зеленским и Джонсанам , вот смеху то будет .
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