Мей іде у відставку? ЗМІ розкрили плани прем'єра Британії

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може оголосити про свою відставку 24 травня.

Про це пише The Times з посиланням на її соратників. За даними видання, політик нібито повідомить про своє рішення після зустрічі з головою парламентського Комітету 1922 року Гремом Бреді.

"Вона розраховувала, що повинна зробити останній крок, але, якщо це неможливо, значить, вона сходить з дороги", - розповіло одне із джерел.

Тереза Мей

Як відомо, у вівторок, 21 травня, уряд Великобританії схвалив поправки до угоди про Brexit, ініційовані Мей. Вони покликані допомогти затвердити документ у парламенті за рахунок компромісу з інтересами лейбористів.

При цьому, деякі з противників плану Мей вже заявили про те, що не підтримають у парламенті нові поправки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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