ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Мей іде у відставку? ЗМІ розкрили плани прем'єра Британії

2.3тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може оголосити про свою відставку 24 травня.

Про це пише The Times з посиланням на її соратників. За даними видання, політик нібито повідомить про своє рішення після зустрічі з головою парламентського Комітету 1922 року Гремом Бреді.

"Вона розраховувала, що повинна зробити останній крок, але, якщо це неможливо, значить, вона сходить з дороги", - розповіло одне із джерел.

Новини
"Ви не потрібні нам!" Партія Мей зазнала нищівної поразки на виборах у Британії

Тереза Мей

Тереза Мей

Як відомо, у вівторок, 21 травня, уряд Великобританії схвалив поправки до угоди про Brexit, ініційовані Мей. Вони покликані допомогти затвердити документ у парламенті за рахунок компромісу з інтересами лейбористів.

При цьому, деякі з противників плану Мей вже заявили про те, що не підтримають у парламенті нові поправки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки