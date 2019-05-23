Мей іде у відставку? ЗМІ розкрили плани прем'єра Британії

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може оголосити про свою відставку 24 травня.
Про це пише The Times з посиланням на її соратників. За даними видання, політик нібито повідомить про своє рішення після зустрічі з головою парламентського Комітету 1922 року Гремом Бреді.
"Вона розраховувала, що повинна зробити останній крок, але, якщо це неможливо, значить, вона сходить з дороги", - розповіло одне із джерел.
Тереза Мей
Як відомо, у вівторок, 21 травня, уряд Великобританії схвалив поправки до угоди про Brexit, ініційовані Мей. Вони покликані допомогти затвердити документ у парламенті за рахунок компромісу з інтересами лейбористів.
При цьому, деякі з противників плану Мей вже заявили про те, що не підтримають у парламенті нові поправки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна була вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.
2 квітня Мей заявила, що країні необхідна нова відстрочка виходу з Європейського Союзу.
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