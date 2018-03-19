Медведєв на вихід? Путін анонсував перші кадрові рішення

Лідер президентської гонки в Росії Володимир Путін вже почав думати над тим, хто буде наступним прем'єр-міністром в країні.

Над долею нинішнього прем'єра Дмитра Медведєва Путін задумався після того, як були оголошені попередні результати виборів, про що заявив під час виступу в своєму передвиборному штабі, передає "Радіо Свобода".

Також Путін сказав, що поки не планує ніяких конституційних реформ.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше світові лідери кинулися вітати Путіна з перемогою на виборах президента.