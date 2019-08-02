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Медведєв їдко пройшовся по Японії через Курили: про що мова

1.4т Читати матеріал російською

Прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Кремль не турбують протести японської сторони у зв'язку з відвідуванням російськими чиновниками Курил.

Таке висловлювання прозвучало під час спілкування з журналістами. "Це наша земля, це суб'єкт Російської Федерації, ці острови входять у Сахалінську область. Які тут можуть бути приводи для нашого занепокоєння?" – цитує його слова ТАСС.

Медведєв стверджує, що російські державні службовці відвідують і Курили, і будь-які інші території Російської Федерації без узгодження з якими б то не було державами "при всьому нашому доброму ставленні і бажанні розвивати дружні зв'язки".

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"Більш того, чим більше таких збурень, тим, напевно, більше приводів сюди приїжджати представникам уряду Російської Федерації, чим ми, природно, і будемо займатися", – сказав російський прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство закордонних справ Росії вручило Токіо ноту протесту через зображення у рамках саміту G20 в Осаці південних Курильських островів, що входять у Сахалінську область РФ, частиною Японії.

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Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что это ОБСОС не написал МОЩНО?
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