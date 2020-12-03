McDonald's змінив рецепт бургерів в усьому світі
Компанія McDonald's змінила рецепт і технологію збирання своїх бургерів.
Як пише Forbes, зміниться, зокрема, процес випічки булочок (передбачено три різних рецепти), їх розмір.
Очікується, що булочки стануть м'якшими і темнішими, у складі не буде підсилювачів смаку. Компанія стверджує, що для поліпшення текстури й обсмажування буде використовувати тільки натуральні інгредієнти.
Керівництво McDonald's внесло зміни і в процедуру зберігання продуктів. Інгредієнти для приготування бургерів повинні подаватися на кухню частіше і меншими партіями.
Серед інших змін:
Розмір булочки адаптують під розмір котлети.
Яловичі котлети будуть смажити на грилі й невеликими партіями. Цибулю будуть додавати до них відразу на етапі обсмажування.
Сир чеддер будуть класти в бургер при певній температурі, щоб він краще розплавився на гарячій котлети.
У "БігМаці" стане більше фірмового соусу, щоб він міг рівномірно розподілитися на всій булочці.
У компанії розповіли, що такі зміни планують впроваджувати вже з грудня у всіх ресторанах мережі. Нова рецептура була прийнята за результатами опитування клієнтів.
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