McDonald's змінив рецепт бургерів в усьому світі

Компанія McDonald's змінила рецепт і технологію збирання своїх бургерів.

Як пише Forbes, зміниться, зокрема, процес випічки булочок (передбачено три різних рецепти), їх розмір.

Очікується, що булочки стануть м'якшими і темнішими, у складі не буде підсилювачів смаку. Компанія стверджує, що для поліпшення текстури й обсмажування буде використовувати тільки натуральні інгредієнти.

Керівництво McDonald's внесло зміни і в процедуру зберігання продуктів. Інгредієнти для приготування бургерів повинні подаватися на кухню частіше і меншими партіями.

Серед інших змін:

Розмір булочки адаптують під розмір котлети.

Яловичі котлети будуть смажити на грилі й невеликими партіями. Цибулю будуть додавати до них відразу на етапі обсмажування.

Сир чеддер будуть класти в бургер при певній температурі, щоб він краще розплавився на гарячій котлети.

У "БігМаці" стане більше фірмового соусу, щоб він міг рівномірно розподілитися на всій булочці.

У компанії розповіли, що такі зміни планують впроваджувати вже з грудня у всіх ресторанах мережі. Нова рецептура була прийнята за результатами опитування клієнтів.

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