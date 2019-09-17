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18 вересня • оновлено в 00:12
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"Мають ядерний потенціал": генсек НАТО викрив Росію в розробці небезпечної зброї

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія продовжує розробку і розгортання в Європі нових ракетних озброєнь, що володіють ядерним потенціалом.

Про це він сказав у вівторок, 17 вересня, під час свого візиту в Багдад, передає "РИА Новости". Як додав генеральний секретар, зброя порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"Проблема полягає в тому, що кілька років тому Росія приступила до розробки і розміщення в Європі ракет середньої дальності, що володіють ядерним потенціалом", – сказав він.

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Столтенберг додав, що ці ракети мобільні і їх важко виявити. Також, за словами генсека НАТО, вони знижують час попередження про будь-яке застосування ядерної зброї в збройному конфлікті.

Усі союзники з НАТО, як підкреслив Столтенберг, підтримали США, коли ті оголосили, що вийдуть із ДРСМД, якщо Росія не повернеться до його дотримання.

"Але Росія не повернулася, вони продовжують розробляти та розгортати ці нові озброєння, порушуючи договір", – підсумував він.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

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Теми
Холодна війна між Заходом і Росією Російська воєнна загроза
Особа
Йенс Столтенберг
Місце
США
Теги
Новини Росії ракети зброя НАТО
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