Масштабні пожежі в США показали на знімках із космосу

Три штати на західному узбережжі США охопила майже сотня потужних пожеж, які розкинулися на площі в понад мільйон гектарів. У деяких осередках займання температура повітря перевищила 191˚С.

Як повідомив у Twitter американський Національний міжвідомчий пожежний центр, за останні декілька днів виникли 17 нових великих займань. У відомстві вже віддали наказ про евакуацію багатьох людей, які проживають біля фронту вогню.

"В результаті загальна кількість масштабних займань зросла до 96, випалено більше 3,4 млн акрів (1,375 млн га). В результаті займань у Каліфорнії, Орегоні й Вашингтоні випалено площу в десятки тисяч акрів", – йдеться в заяві.

У трьох штатах США зафіксували майже 100 великих пожеж

Зазначається, що ще 6 вересня в рамках експерименту NASA з космічного теплового радіометру ECOsystem на космічній станції ECOSTRESS було зафіксовано активні пожежі по всій Каліфорнії, зокрема в Ельдорадо біля Юкайпи і в долині Джапатул у південній частині штату. Тоді як станом на 8 вересня в Каліфорнії було вже 25 великих лісових пожеж.

Пожежі в США. Twitter NOAA Satellites

Фахівці показали вид на осередки вогню із супутника. За їхніми даними, поверхнева температура декількох концентрованих областей (означена червоним кольором) перевищила 191 градус Цельсія.

У деяких осередках займання температура перевищила 191˚С. NASA

"Ймовірно, саме в цих високотемпературних регіонах відбувалися активні пожежі. В околицях відзначається аномально висока температура поверхні в середині ночі (помаранчевий колір) через тривалі хвилі тепла", – підкреслюють у NASA.

Повідомлення Національного міжвідомчого пожежного центру США. Twitter NOAA Satellites

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 серпня масштабна лісова пожежа виникла в Національному заповіднику Анджелес Південної Каліфорнії (США). Вона знищила понад 4 тисячі гектарів території. Стрімкому поширенню вогню сприяла суха і спекотна погода з поривчастим вітром.

З початком осені Каліфорнію охопили нові масштабні лісові пожежі – виникнувши ще 4 вересня в окрузі Сан-Дієго, за три дні вони розкинулися майже на чотири тисячі гектарів і стали причиною евакуації сотень домоволодінь.

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