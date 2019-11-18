Масові протести в Грузії: поліція почала розгін. Відео

Спецназ в Тбілісі (Грузія) почав розгін багатотисячного протесту перед парламентом.

До цього учасникам протесту дали півгодини на те, щоб розійтися. Однак і лідери, і активісти відмовилися покидати площу

На місці подій сконцентровано близько десяти автобусів, в яких сидять сотні співробітників спецназу в спеціальній екіпіровці. Підготовлено також водяні гармати, повідомляє jam-news.net.

Протестуючі заявляють, що вони пікетуватимуть парламент, незважаючи ні на що. У відповідь на прибуття спецназу люди почали формувати живий ланцюг.

Протести в Тбілісі УП

Опозиція завила, що розблокує двері парламенту тільки за умови, що депутати зберуться для призначення позачергових виборів. Протестуючі вимагають провести їх в наступному році за пропорційною системою.

Як писав OBOZREVATEL, в столиці Грузії Тбілісі в неділю, 17 листопада, почався масовий протест опозиції з вимогою провести позачергові парламентські вибори.

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