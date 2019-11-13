Масове вимирання: вчені дали страшний прогноз людству на 2020 рік

Британські вчені з Оксфордського університету повідомили, що у людства є шанс вимерти в 2020 році.

Шанси даного страшного прогнозу складають 1 до 14 тисячам, пише The Daily Mail.

"Людство стикається з великим ризиком вимирання в наступному році, ніж окрема людина з ризиком бути атакований акулою або бути ураженим блискавкою, стверджують вчені. Як встановили дослідники, ймовірність, що людський рід вимре від природних причин в будь-який наступний рік, становить 1 до 14 тисячам", – йдеться в матеріалі.

Згідно з підрахунками вчених, вірогідність загибелі людства набагато вище, ніж шанс окремої людини отримати удар блискавкою (1 до 700 тис.), піддатися нападу акули (1 до 650 тис.) або навіть зустрічатися з супермоделлю (1 до 880 тис.).

"Як показало моделювання, навіть якщо люди переключалися на використання поновлюваних джерел палива, щоб врятуватися від вимирання, збиток все одно було таким, що приводив до загибелі", – відзначали вчені.

Дослідники підкреслили, що при повномасштабній катастрофі планета стає "дуже чутливою, щоб відновитися від шкоди, завданої її жителями, що веде до стрімкого знищення всієї розумного життя".

Масове вимирання Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що через 100 років на Землі не залишиться комах, і планету наздожене шоста хвиля вимирання.

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