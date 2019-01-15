Масове отруєння в школі Канади: до лікарні потрапили 35 дітей і 8 дорослих

На нудоту і запаморочення поскаржилися учні і співробітник однієї зі шкіл канадського Монреаля. 35 дітей і 8 дорослих госпіталізовані.

Як повідомила газета Toronto Star, спочатку допомога медиків знадобилася двом десяткам учнів школи. Всіх, хто лишився в будівлі, евакуювали в сусідню освітню установу.

Через деякий час скарги на запаморочення і нудоту надійшли ще від кількох дітей і педагогів.

За словами експертів, причиною нездужання міг послужити витік газу. Не виключено, що він викликаний проблемами, "пов'язаними з системою опалення" в будівлі.

Школа в Торонто Toronto Star

ЗМІ повідомили, що стан усіх госпіталізованих оцінюється як стабільний. Деяким з них було потрібно лікування в спеціальній герметично закритій камері з підвищеним вмістом кисню. Співробітники пожежної охорони Монреаля проінспектували будівлю навчального закладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 січня в Канаді двоповерховий автобус протаранив зупинку. В результаті три людини загинули, 23 постраждали.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!