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Масове отруєння в школі Канади: до лікарні потрапили 35 дітей і 8 дорослих

1.1тЧитати матеріал російською

На нудоту і запаморочення поскаржилися учні і співробітник однієї зі шкіл канадського Монреаля. 35 дітей і 8 дорослих госпіталізовані.

Як повідомила газета Toronto Star, спочатку допомога медиків знадобилася двом десяткам учнів школи. Всіх, хто лишився в будівлі, евакуювали в сусідню освітню установу.

Через деякий час скарги на запаморочення і нудоту надійшли ще від кількох дітей і педагогів.

За словами експертів, причиною нездужання міг послужити витік газу. Не виключено, що він викликаний проблемами, "пов'язаними з системою опалення" в будівлі.

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Школа в Торонто

Школа в Торонто

Toronto Star

ЗМІ повідомили, що стан усіх госпіталізованих оцінюється як стабільний. Деяким з них було потрібно лікування в спеціальній герметично закритій камері з підвищеним вмістом кисню. Співробітники пожежної охорони Монреаля проінспектували будівлю навчального закладу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 січня в Канаді двоповерховий автобус протаранив зупинку. В результаті три людини загинули, 23 постраждали.

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Місце
КанадаМонреаль
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