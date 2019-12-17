Манафорта терміново госпіталізували з серцевим нападом: перші подробиці

Колишній голова передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт був госпіталізований із серцевим нападом.

Це трапилося ще в четвер, 12 грудня. Про це повідомляють ABCNews із посиланням одразу на два джерела.

Відзначається, що Манафорт відбував покарання в федеральному виправному закладі в центральній частині Пенсільванії. Він був доставлений у місцеву лікарню і провів там кілька днів, поки його стан не стабілізувався. За словами лікарів, загрози для життя немає.

Манафорта госпіталізували з серцевим нападом

Примітно, що Манафорт мав з'явитися в суд у середу, 11 грудня, але адвокату повідомили, що він не зможе прибути.

Тодд Бланш, який представляв Манафорта з моменту його засудження, розповів, що не спілкувався з клієнтом із початку грудня. Бланша було поінформовано про стан Манафорта вдень 17 грудня, але він більше цього не коментував.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 березня колишнього главу виборчого штабу лідера США Дональда Трампа, який працював на колишнього президента України Віктора Януковича, Пола Манафорта засудили до 7,5 років позбавлення волі за двома пунктами звинувачення, пов'язаними з лобістською діяльністю в Україні.

Манафорта збиралися відправити на острів Райкерс – найбільшу колонію в світі, де він повинен був утримуватися в одиночній камері для "власної безпеки". Його переведення планували на 6 червня, проте ситуація змінилася.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!