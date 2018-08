Загрожує 80 років за Україну: Манафорт визнаний винним за частиною обвинувачень

Присяжні суду Олександрії в штаті Вірджинія визнали колишнього керівника передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачення з вісімнадцяти.

За даними CNN, засідання відбулося 21 серпня. Манафорта визнали винним у податковому шахрайстві.

Крім того, суддя оголосив недійсними звинувачення з десяти пунктів, за якими присяжні не прийшли до єдиної думки. Вирок буде винесено пізніше.

За словами журналіста "Голосу Америки" Руслана Петрички, Манафорту загрожує 80 років в'язниці.

"Суд визнав Манафорта винним за 8 пунктами звинувачення. Більшість - стосуються його часу роботи в Україні: несплата податків, приховування іноземних банківських рахунків, банківське шахрайство. Максимально можливе покарання - 80 років", - написав він.

BREAKING: @NBCNews Special Report: As President Trump's former campaign chairman Manafort is found guilty in court on multiple counts, the president's former personal lawyer Cohen pleads guilty in different court to multiple counts in different case. https://t.co/eVYG8PxucH