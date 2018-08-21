Загрожує 80 років за Україну: Манафорт визнаний винним за частиною обвинувачень

Присяжні суду Олександрії в штаті Вірджинія визнали колишнього керівника передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачення з вісімнадцяти.

За даними CNN, засідання відбулося 21 серпня. Манафорта визнали винним у податковому шахрайстві.

Крім того, суддя оголосив недійсними звинувачення з десяти пунктів, за якими присяжні не прийшли до єдиної думки. Вирок буде винесено пізніше.

За словами журналіста "Голосу Америки" Руслана Петрички, Манафорту загрожує 80 років в'язниці.

Малюнок із засідання суду CNN / Bill Hennessy

"Суд визнав Манафорта винним за 8 пунктами звинувачення. Більшість - стосуються його часу роботи в Україні: несплата податків, приховування іноземних банківських рахунків, банківське шахрайство. Максимально можливе покарання - 80 років", - написав він.

Список обвинувачень Christal Hayes / Twitter

Суд визнав #Манафорта винним за 8 пунктами обвинувачення. Більшість - стосуються його часу роботи в Україні: несплата податків, приховування іноземних банківських рахунків, банківське шахрайство. Максимально можливе покарання - 80 років — Ruslan Petrychka (@rpetrychka) 21 серпня 2018 р.

BREAKING: @NBCNews Special Report: As President Trump's former campaign chairman Manafort is found guilty in court on multiple counts, the president's former personal lawyer Cohen pleads guilty in different court to multiple counts in different case. https://t.co/eVYG8PxucH — NBC News (@NBCNews) 21 серпня 2018 р.

#BREAKING PAUL MANAFORT GUILTY ON EIGHT COUNTS, INCLUDING BANK FRAUD

Here’s the breakdown: pic.twitter.com/LBY2O3mpeC — Christal Hayes (@Journo_Christal) 21 серпня 2018 р.

Нагадаємо, що в жовтні 2017 року Роберт Мюллер висунув звинувачення Манафорту щодо відмивання грошей і відсутності реєстрації іноземного агента при заняттях лобістською діяльністю в інтересах іноземного уряду.

Манафорту інкримінували відмивання грошей, несплату податків за роботу з лобіювання, зокрема, інтересів "Партії регіонів" екс-президента України Віктора Януковича. 30 жовтня він здався Федеральному бюро розслідувань.

Потім Мюллер висунув нові звинувачення в рамках розслідування можливого втручання Росії в американські вибори. 15 червня суд змінив запобіжний захід Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою.

Спецпрокурор розповів про список із 500 доказів у справі проти Манафорта, в якому є записки екс-президента України Віктора Януковича. 24 липня Федеральний суд США надав імунітет від переслідування п'ятьом свідкам у справі проти екс-глави передвиборного штабу Трампа в обмін на свідчення.

29 липня було розсекречено скандальні вказівки екс-президента України Віктора Януковича екс-прем'єру Миколі Азарову. 31 липня суд залишив Манафорта під арештом до кінця слухань. Більше того, стало відомо, що він отримував незареєстровані доходи.

Крім того, його бухгалтер у суді розповів, що політтехнолог задекларував 14 млн доларів доходів за 2010-1014 роки, але за документами звинувачення тільки в Україні він отримав не менше 60 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній охоронець Манафорта розповів подробиці про фінансові труднощі.