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Мало Кримського моста: Росія почала будівництво на спірних островах

8.9тЧитати новину російською

Росія почала роботи по прокладці лінії оптиковолоконного зв'язку на Курильські острови.

Як повідомляє агентство ТАСС, МЗС Японії висловило російській стороні жаль у зв'язку з початком робіт.

За даними японських ЗМІ, російська влада 5 червня повідомила японське Управління безпеки на морі (УБМ), яке поєднує функції берегової охорони і рятувальної служби, про те, що з 10 червня і до середини жовтня в південній частині Охотського моря будуть проводитися роботи по з'єднанню Сахаліну і південної частини Курил лінією волоконно-оптичного зв'язку.

У відповідь МЗС Японії довів до відома російської сторони, що "здійснення такого великомасштабного інфраструктурного проекту не відповідає позиції Японії з питання про північні території і викликає жаль".

У той же час УБМ повідомило японським судам, які знаходяться в регіоні, про початок робіт.

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РФ планує завершити прокладання підводної волоконно-оптичної лінії зв'язку на Курили до 2019 року.

Нагадаємо, що після Другої світової війни всі Курильські острови були включені до складу СРСР. У той же час Японія оспорює належність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан, а також групи островів Хабомаї, поставивши їх повернення головною умовою укладення мирного договору з РФ, який по закінченню війни так і не був підписаний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому російський спецназ поставив прапор РФ над Південними Курилами.

Така реакція послідувала у відповідь на мітинги в Токіо, де японці в черговий раз заявили, що острови належать їм.

Місце
Росія
Об'єкт
Японія
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Васильев Миша
Васильев Миша
Молодцы хоть что-то делает
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Интересно, часто ли задумывались украинцы как бэ о спорных островах тогда, когда они были в составе СССР? Не нашел ни одного упоминания тогдашних цэевропейцев с предложениями отдать их Японии. Лемберг Польше, Калининград Германии. Наоборот, они захапали себе Крым с помощью хохла Хрущева и ни разу не подавились.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Павлов Дмитрий, не хрена не понял с твоего козломордого блеяния.
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