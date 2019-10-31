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1 листопада • оновлено в 02:08
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"Українські банди": Макрон нарвався на критику після різкої заяви

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде всіма силами боротися з т.зв. паралельними суспільствами і нелегальною імміграцією в країну, згадавши при цьому й українців.

Про це він розповів в інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, чим викликав критику на свою адресу, передає Deutsche Welle.

"Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар... замість нелегальних українських чи болгарських банд", – сказав президент.

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Критики заявили, що подібними заявами Макрон підіграє французьким шанувальникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правої популістки Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах у 2022 році. Нещодавно Ле Пен оголосила про намір брати участь у цій гонці.

У французькому уряді виступили на захист Макрона й підкреслили важливість звернення президента "до всіх французів через усі засоби масової інформації".

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Макрон провів телефонну розмову з главою Росії Володимиром Путіним. Вони обговорили переговори російської сторони з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо війни в Сирії.

Раніше Макрон обговорив із Путіним війну в Україні. Лідер Франції несподівано підтримав позицію Росії щодо подальших переговорів про Донбас.

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Тема
українці за кордоном
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція
Теги
імміграція мігранти трудовая миграция міграція політика скандали
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Не, ну "весьмирснами" же.
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