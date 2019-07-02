"Макрон говорив Зеленському!" Розкрито справжню причину повернення Росії в ПАРЄ

Причиною повернення Росії в ПАРЄ стало те, що в ЄС не мають наміру карати весь російський народ через кремлівську владу.

Про це заявив перший президент України Леонід Кравчук в ефірі ток-шоу "Епіцентр української політики" на телеканалі NEWSONE. "Коли Макрон говорив із Зеленським, він йому заявив, що ми бажаємо, щоб Росія повернулася в ПАРЄ, бо хочемо дати російському народу західні інститути захисту проти російської влади. Тому на заході не діють проти України. Але вони пішли проти того, що у них було написано в документах, коли повертали РФ у ПАРЄ", – сказав він.

За словами політика, навіть санкції заходу відносяться тільки до політиків, а не до народу Росії.

ПАРЄ "УП"

"Тут є дуже багато складових, наприклад, політика заходу – оцінювати внутрішню політику різних країн. Ідеологія заходу щодо Російської Федерації така, що її населення ні в чому не винне, а в тому що є проблеми, це вина кремлівської влади. Тому коли вони вирішувати повертати чи не повертати Росію в ПАРЄ, то вони керуються тим, що якщо РФ не буде в Раді Європи, то російські громадяни не зможуть себе захистити", – пояснив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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