Пік першої хвилі коронавирусной інфекції пройшов у всіх країнах ЄС, крім Польщі і Швеції, де зараз відзначили найвищий рівень захворюваності з початку пандемії.

Такі дані в п'ятницю, 11 червня, навів Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC), повідомляє RMF24. Останній звіт охоплює період з 31 грудня по 9 червня.

Майже всі країни ЄС пройшли пік епідемії COVID-19: кому не пощастило

У звіті ECDC сказано, що завдяки обмежувальним заходам вдалося знизити рівень захворюваності COVID-19 на 80 відсотків порівняно з піком пандемії.

В середньому по країнах ЄС, Європейському економічному простору (ЄЕП) і Великобританії він припав на 9 квітня.

Проте, ситуація не скрізь однакова, і в двох країнах число випадків в даний момент і в 14-денний перспективі все ще зростає.

"Первісна хвиля поширення інфекції пройшла пік у всіх країнах, крім Польщі і Швеції", – йдеться в оновленій оцінці ризиків COVID-19 для ЄС, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну і Великобританії.

У документі ECDC вказується, що захворюваність на коронавірус в Польщі і Швеції знаходиться на найвищому рівні з початку пандемії в цих країнах. У разі Швеції експерти ЄС вказують, що поясненням може бути збільшення кількості проведених тестів.

У 28 європейських країнах середнє число випадків зараження за останні два тижні становить менше 20 на 100 000 людей. У двох країнах – Великобританії і Португалії – кількість хворих перебуває в межах від 20 до 100 випадків на 100 000 жителів, а в Швеції – понад 100 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Степанов попередив про наслідки зростання захворюваності COVID-19.

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