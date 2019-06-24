Майже 4 метри! У США виявили гігантського живого кальмара

Біля узбережжя США в Мексиканській затоці вчені виявили гігантського кальмара. Його довжина склала 3-3,7 метрів.

Незважаючи на такі значні розміри, створіння не несе для людини небезпеки. Відеозапис із кальмаром бу оприлюднений на каналі Oceanexplorergov в YouTube.

"Експедиція "Подорож опівночі: світло і життя під сутінкової зоною" зняла кадри гігантського кальмара", – уточнили на каналі.

Кальмар Скріншот

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Кальмар в Мексиканській затоці Скріншот

Повідомляється також, що дивовижну "живу знахідку" вдалося зробити вченим Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Як писав OBOZREVATEL, у березні на березні Південної Каліфорнії в США викинуло величезну тушу рідкісної риби, довжина якої склала понад два метри.

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