Майже 4 метри! У США виявили гігантського живого кальмара

Біля узбережжя США в Мексиканській затоці вчені виявили гігантського кальмара. Його довжина склала 3-3,7 метрів.
Незважаючи на такі значні розміри, створіння не несе для людини небезпеки. Відеозапис із кальмаром бу оприлюднений на каналі Oceanexplorergov в YouTube.
"Експедиція "Подорож опівночі: світло і життя під сутінкової зоною" зняла кадри гігантського кальмара", – уточнили на каналі.
Кальмар
Скріншот
Кальмар в Мексиканській затоці
Скріншот
Повідомляється також, що дивовижну "живу знахідку" вдалося зробити вченим Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Як писав OBOZREVATEL, у березні на березні Південної Каліфорнії в США викинуло величезну тушу рідкісної риби, довжина якої склала понад два метри.
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