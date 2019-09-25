"Мафіозі!" Скандал з імпічментом Трампа отримав жорстке продовження

Публікація стенограми розмови президента США Дональда Трампа і лідера України Володимира Зеленського не переконали демократів відмовитися від спроб імпічменту.

Представники Демократичної партії в Конгресі не задоволені змістом стенограми, а також звинуватили Трампа в "грубому порушенні" при розмові із Зеленським, передає "Інтерфакс-Україна".

"Публікація записів дзвінка Білим домом підтверджує, що мала місце поведінка президента, що підриває цілісність наших виборів, престиж посади, яку він займає, і нашу національну безпеку", – заявила спікер палати представників Ненсі Пелосі.

"Ці записи показують класичний шантаж мафіозного типу стосовно лідера іноземної держави", – висловився голова комітету з розвідки палати представників США демократ Адам Шифф.

У свою чергу член палати представників від Демократичної партії Тед Ліу заявив, що Трамп попросив Зеленського "зібрати бруд на свого політичного опонента, оскільки доказів корупції не було".

"Так, навіть стенограма вказує на те, що Трамп просив Україну дискредитувати Джо Байдена? Окей, прийшов час імпічменту", – обурився член палати представників Девід Чічілліне.

У США готують імпічмент Трампа

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту в американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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