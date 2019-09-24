Мадуро прилетів "на поклон" до Путіна: перші фото

У Москву у вівторок, 24 вересня, на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним прилетів лідер Венесуели Ніколас Мадуро.

Фото з аеропорту друг глави РФ опублікував на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Мадуро написав, що мета візиту – зміцнення відносин із Росією. "Братські відносини, які ми створили за ці роки, є фундаментом для будівництва процвітаючого майбутнього Венесуели", – зазначив він.

Мадуро прилетів на зустріч із Путіним Twitter Ніколаса Мадуро

Мадуро прилетів до Путіна Twitter Ніколаса Мадуро

Пресслужба Путіна повідомила, що зустріч президентів відбудеться 25 вересня. Вони планують обговорити "актуальні питання двосторонніх відносин і ключові міжнародні і регіональні теми, зокрема в контексті складної обстановки довкола Венесуели".

Відзначимо, це перший візит Мадуро до Путіна після того, як західні країни відмовилися визнавати його президентом і назвали новим лідером опозиціонера Хуана Гуайдо, який очолив сили протесту в Каракасі.

Мадуро раніше часто зустрічався з Путіним

Llegamos a la Patria rusa para afianzar nuestras históricas y muy positivas relaciones de intercambio y respeto entre nuestros pueblos. La hermandad que hemos construido a lo largo de los años, es eje fundamental para la construcción del futuro próspero de Venezuela. pic.twitter.com/maQ0zDE71X - Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 24, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США закликали Росію не втручатися в те, що відбувається в Каракасі.

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