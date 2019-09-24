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24 вересня • оновлено в 18:46
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Мадуро прилетів "на поклон" до Путіна: перші фото

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У Москву у вівторок, 24 вересня, на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним прилетів лідер Венесуели Ніколас Мадуро.

Фото з аеропорту друг глави РФ опублікував на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Мадуро написав, що мета візиту – зміцнення відносин із Росією. "Братські відносини, які ми створили за ці роки, є фундаментом для будівництва процвітаючого майбутнього Венесуели", – зазначив він.

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Мадуро прилетів на зустріч із Путіним

Мадуро прилетів на зустріч із Путіним

Twitter Ніколаса Мадуро

Мадуро прилетів до Путіна

Мадуро прилетів до Путіна

Twitter Ніколаса Мадуро

Пресслужба Путіна повідомила, що зустріч президентів відбудеться 25 вересня. Вони планують обговорити "актуальні питання двосторонніх відносин і ключові міжнародні і регіональні теми, зокрема в контексті складної обстановки довкола Венесуели".

Відзначимо, це перший візит Мадуро до Путіна після того, як західні країни відмовилися визнавати його президентом і назвали новим лідером опозиціонера Хуана Гуайдо, який очолив сили протесту в Каракасі.

Мадуро раніше часто зустрічався з Путіним

Мадуро раніше часто зустрічався з Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США закликали Росію не втручатися в те, що відбувається в Каракасі.

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Особи
Ніколас Мадуро Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Росія
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