Люди залишають домівки: Італію сколихнув землетрус

Землетрус магнітудою 5,3 стався у південній частині Італії.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в області Молізе за 20 км на північний захід від комуни Термолі і за 36 км на північний схід від міста Кампобассо, повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр стихії залягав на глибині 12 км. Відомо, що біля епіцентру зафіксовані руйнування будівель.

Людям довелося залишити домівки через небезпеку обвалу. Вони досі ще не повернулися.

🔴 #Breaking #Italy : Strong #earthquake magnitude 5.1 hits southern region of #Molise . Slight damages to the buildings close to the epicenter. Many people are currently outside their homes. No reports of injured. #news #BreakingNews #quake #sismo #panic #live #alarm #ingv #eu pic.twitter.com/XtIlo1p8z9