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27 вересня • оновлено в 19:04
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Людей евакуювали, школи закрили: у Франції пожежа на хімзаводі поставила під удар 13 міст. Фото і відео НП

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У ніч на четвер, 26 вересня, в місті Руан на півночі Франції трапилася масштабна пожежа на хімічному заводі.

Про це повідомляє DW (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця)

Пожежа на заводі Lubrizol, який виробляє спеціальні хімікати, почалася приблизно о 2:40 ночі. Інформації про жертв і постраждалих немає.

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У Франції пожежа на хімзаводі поставила під удар 13 міст

У Франції пожежа на хімзаводі поставила під удар 13 міст

Соцмережі

Відзначається, що префект департаменту запустив спеціальний план втручання й ухвалив рішення про евакуацію населення в радіусі 500 метрів навколо підприємства.

У результаті інциденту французька влада закрила школи і садки в 13 містах поблизу Руана.

Забили на сполох також через небезпеку забруднення річки Сена. Влада ініціювала проведення аналізів води і повітря. Жителів також попередили про необхідність мити овочі й фрукти.

"Немає елементу, який змушує нас вірити, що дим шкідливий", – прокоментував міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанера.

У Франції пожежа на хімзаводі поставила під удар 13 міст

У Франції пожежа на хімзаводі поставила під удар 13 міст

Соцмережі

У Франції загорівся хімзавод

У Франції загорівся хімзавод

Соцмережі

У Франції загорівся хімзавод

У Франції загорівся хімзавод

Соцмережі

У Франції загорівся хімзавод

У Франції загорівся хімзавод

Соцмережі

У Франції загорівся хімзавод

У Франції загорівся хімзавод

Соцмережі

У Франції загорівся хімзавод

У Франції загорівся хімзавод

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня в Стамбулі (Туреччина) стався потужний вибух на хімічному заводі, у результаті чого постраждали сім пожежників.

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Місце
Франція
Тег
пожежа
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пофиг это их проблемма
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Николаев Олег
Николаев Олег
Большая беда, но французы и не такое переживали, справятся. Но хотел бы вспомнить про т.н. "второй Чернобыль", которым ещё месяц назад в уши лили всем читателям Обоза. Я про аварию испытаний российской крылатой ракеты под Архангельском. Облако страшное, дошло до Турции, заражение, катастрофа, аааа! И где оно? Кто помнит? Вот так и все новости тут такие же.
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Куни Чан
Куни Чан
Николаев Олег, Американцы сказали что все фейк, не было никаких испытаний, потому что нет никакой ракеты. Бах! взрыв мозга рагуля
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ого...хто ж людям правду скаже - безпечно чи ні, щоб паніку не садити
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