Людей евакуювали, школи закрили: у Франції пожежа на хімзаводі поставила під удар 13 міст. Фото і відео НП

У ніч на четвер, 26 вересня, в місті Руан на півночі Франції трапилася масштабна пожежа на хімічному заводі.

Про це повідомляє DW

Пожежа на заводі Lubrizol, який виробляє спеціальні хімікати, почалася приблизно о 2:40 ночі. Інформації про жертв і постраждалих немає.

Відзначається, що префект департаменту запустив спеціальний план втручання й ухвалив рішення про евакуацію населення в радіусі 500 метрів навколо підприємства.

У результаті інциденту французька влада закрила школи і садки в 13 містах поблизу Руана.

Забили на сполох також через небезпеку забруднення річки Сена. Влада ініціювала проведення аналізів води і повітря. Жителів також попередили про необхідність мити овочі й фрукти.

"Немає елементу, який змушує нас вірити, що дим шкідливий", – прокоментував міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанера.

Terrifying sight of a fire after after massive explosions at the #Lubrizol plant that manufactures very toxic chemicals, in my home city of #Rouen. pic.twitter.com/4KHhmNpEWo