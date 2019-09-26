Людей евакуювали, школи закрили: у Франції пожежа на хімзаводі поставила під удар 13 міст. Фото і відео НП

У ніч на четвер, 26 вересня, в місті Руан на півночі Франції трапилася масштабна пожежа на хімічному заводі.
Про це повідомляє DW (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця)
Пожежа на заводі Lubrizol, який виробляє спеціальні хімікати, почалася приблизно о 2:40 ночі. Інформації про жертв і постраждалих немає.
У Франції пожежа на хімзаводі поставила під удар 13 міст
Соцмережі
Відзначається, що префект департаменту запустив спеціальний план втручання й ухвалив рішення про евакуацію населення в радіусі 500 метрів навколо підприємства.
У результаті інциденту французька влада закрила школи і садки в 13 містах поблизу Руана.
Забили на сполох також через небезпеку забруднення річки Сена. Влада ініціювала проведення аналізів води і повітря. Жителів також попередили про необхідність мити овочі й фрукти.
"Немає елементу, який змушує нас вірити, що дим шкідливий", – прокоментував міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанера.
У Франції пожежа на хімзаводі поставила під удар 13 міст
Соцмережі
У Франції загорівся хімзавод
Соцмережі
У Франції загорівся хімзавод
Соцмережі
У Франції загорівся хімзавод
Соцмережі
У Франції загорівся хімзавод
Соцмережі
У Франції загорівся хімзавод
Соцмережі
Terrifying sight of a fire after after massive explosions at the #Lubrizol plant that manufactures very toxic chemicals, in my home city of #Rouen. pic.twitter.com/4KHhmNpEWo- Nicolas Delaunay (@ Gershwin12) September 26, 2019
Incendie en cours #Lubrizol à #Rouen. pic.twitter.com/RJMAJos8sF- Elise Kergal (@EliseKergal) September 26, 2019
Huge fire at Lubrizol chemical plant. #Rouen #France pic.twitter.com/rEVKXvYElM- Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) September 26, 2019
Il est rare de tomber sur une photo qui résume aussi clairement les travaux de sociologie urbaine critique & de géographie radicale. Je l'intègre illico dans le diaporama de mon cours sur le développement urbain durable. #Lubrizol #Rouen- renaud epstein (@renaud_epstein) September 26, 2019
📷: Marie Hélène Labat via @nicohaeringer pic.twitter.com/i3hwKg57Lu
Fire inferno envelopes chemical plant in #Rouen, #France https://t.co/njq1Vx0DaH pic.twitter.com/j9ccONieqn- RT (@RT_com) September 26, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня в Стамбулі (Туреччина) стався потужний вибух на хімічному заводі, у результаті чого постраждали сім пожежників.
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