Любові не було: Навка зізналася, чому вийшла заміж за "балакучу голову" Путіна

Колишня фігуристка і дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяна Навка зізналася, що спочатку чоловік їй не сподобався зовнішністю.

З Пєсковим Навка познайомилася на дні народження друга, передає "Дни.ру". Прес-секретар спершу сприйняв Навку не як олімпійську чемпіонку, а як дівчину з реклами фарби для волосся.

Навка зізналася, що з її боку не було кохання з першого погляду. Більш того, зовні Пєсков їй не сподобався.

"Але він своєю увагою домагався зустрічі зі мною, я довго цуралася. Потім щось клацнуло, тому що він настільки делікатно, талановито і по-джентельменськи, знаєш, з поцілунком рук, ніколи не переходив межу, дуже акуратно, ніжно вирощував любов у мені. Я раптом зрозуміла і подумала: "Господи, як я це раніше не помічала?" - розповіла Навка.

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка

Як писав "Обозреватель", раніше Путін дорікнув Пєскову через балакучість.