Лукашенку доведеться піти, – Макрон про протести в Білорусі

Президент Франції Емманюель Макрон висловив переконання, що нелегітимному президенту Білорусі Олександру Лукашенку потрібно добровільно піти з поста.

Те, що відбувається в країні, французький лідер назвав "кризою влади" і заявив, що захоплюється мужністю білорусів-протестувальників. Такими думками він поділився в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

"Очевидно, йому доведеться піти. Це криза авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і утримується силою", – зазначив Макрон.

Він сказав, що його захоплює мужність білорусів, які беруть участь у протестах. За його словами, вони знають про те, на який ризик ідуть, виходячи щотижня на демонстрації, і все-таки продовжують це робити.

"Прагнучи вдихнути життя в демократію, яку так давно подавляють у цій країні", – заявив глава Франції.

Водночас Макрон підкреслив, що особливої поваги заслуговують жінки, які беруть участь в протестах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 вересня, жінки Мінська вийшли на черговий марш проти нечесних виборів. Вони назвали його "репетицією інавгурації Світлани Тихановської". Однак силовики за наказом незаконно обраного президента Олександра Лукашенка знову почали жорстко затримувати людей.