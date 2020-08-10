Лукашенко зробив першу заяву після протестів у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із першою заявою після масових протестів
Він зазначив, що політика мусить бути лише одною – люди
Глава держави сказав про це під час робочої поїздки у Пуховицький район Мінської області
Олександр Лукашенко зробив заяву після протестів.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з першим зверненням після протестів в його країні.
Як повідомляє БЕЛТА, він заявив, що політика повинна бути одна – люди. Свою позицію глава держави озвучив під час візиту у Білоруську національну біотехнологічну корпорацію.
Як пише SB.BY, там Лукашенко зібрався ознайомитися з реалізацією проєкту організації високотехнологічного агропромислового виробництва повного циклу.
Раніше в мережі з'явилася інформація, що президент Білорусі зник з Мінська. Виявилося, що він вирушив з робочою поїздкою на вказане підприємство в Пуховицький район Мінської області.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, в президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Він набрав 80,23% голосів. Його головна конкурентка Світлана Тихановська – всього 9,9%.
Штаб Тихановської не визнав оголошені ЦВК результати голосування.
Нагадаємо, після закінчення голосування на виборах президента і оголошення про те, що за попередніми підсумками переміг Лукашенко, в Білорусі почалися масові протести.