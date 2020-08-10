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Лукашенко зробив першу заяву після протестів у Білорусі

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
15,6 т.

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із першою заявою після масових протестів

  • Він зазначив, що політика мусить бути лише одною – люди

  • Глава держави сказав про це під час робочої поїздки у Пуховицький район Мінської області

Олександр Лукашенко зробив заяву після протестів

Олександр Лукашенко зробив заяву після протестів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з першим зверненням після протестів в його країні.

Як повідомляє БЕЛТА, він заявив, що політика повинна бути одна – люди. Свою позицію глава держави озвучив під час візиту у Білоруську національну біотехнологічну корпорацію.

Як пише SB.BY, там Лукашенко зібрався ознайомитися з реалізацією проєкту організації високотехнологічного агропромислового виробництва повного циклу.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що президент Білорусі зник з Мінська. Виявилося, що він вирушив з робочою поїздкою на вказане підприємство в Пуховицький район Мінської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

БілорусьМінськПротести у БілорусіОлександр Лукашенко
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