Лукашенко зізнався, що не збирався видавати вагнерівців Україні

Лукашенко заявив, що не видав би бойовиків ПВК "Вагнера" Україні.

Олександр Лукашенко, який займав п'ять термінів поспіль посаду президента Білорусі, визнав, що не мав наміру передавати затриманих членів приватної військової компанії "Вагнера" Україні.

Слова Лукашенка передав журналіст радіо "Говорить Москва" Роман Бабаян, який брав участь в інтерв'ю з ним.

Він уточнив, що Лукашенко відправив вибачатися перед вагнерівцями свого сина.

"Я відправив свого сина, який працює радником із безпеки, щоб він приніс вибачення перед цими людьми і запитав, куди вони хочуть виїхати. Вони сказали: "Ми хочемо до Росії". І, власне, вони поїхали", – наводить журналіст його слова.

Також Лукашенко наголосив, що не видав би бойовиків Україні, навіть якби Київ вимагав цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовики російської ПВК "Вагнера" були затримані в Білорусі 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

Офіс генерального прокурора України направив Мінську запит про арешт тих, хто брав участь у війні на Донбасі.

Спочатку Лукашенко пообіцяв, що видасть зазначених осіб Україні, але за умови, що будуть надані докази їхньої провини. Однак пізніше він видав майже всіх їх Росії.

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