Лукашенко зізнався, що "не париться" через хворих на СOVID-19 у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що не особливо "париться" через заражених коронавірусом у країні.

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За його словами, ситуація із захворюваністю на пневмонії важливіша, ніж із COVID-19. Про це повідомляють "Бел Новости".

"Якщо відверто, аналізуючи всі ось ці ось ваші "простирадла", які ви мені надсилаєте щоранку й щовечора, я особливо не парюся через виявлених коронавірусних хворих", – заявив білоруський лідер.

Олександр Лукашенко

На думку Лукашенка, чим більше в країні людей тестують на COVID-19, тим більше отримують заражених. Від загальної кількості зроблених аналізів це нібито становить 9% інфікованих.

"Так ось, що мене найбільше насторожує і я менше хвилююся за ось ці захворювання, які виявляються: не завжди тести дають точні показники. І вже мені з різних місць – із лікарень, лабораторій надходить ця інформація", – сказав президент Білорусі.

Він підкреслив, що звертати увагу потрібно на пневмонії. Адже в країні спостерігається приріст пневмоній до рівня минулого року – на 40-50 осіб за 4 місяці.

"Такий показник – це мізер для нашої системи охорони здоров'я", – додав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруські медики розповіли, що через спалах коронавірусу в лікарнях країни почалося "пекло" й усім довелося перейти на посилений режим роботи.

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