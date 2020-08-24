Лукашенко зібрався закрити в Білорусі підприємства, які страйкують

Олександр Лукашенко, який обіймав посаду президента Білорусі п'ять термінів поспіль, наказав із понеділка, 24 серпня, закрити в країні всі підприємства, які страйкують.

Про це він заявив під час виступу на мітингу на свою підтримку, який відбувся в Гродні ще 22 серпня. Трансляцію вело відеоагентство Ruptly.

Так, спершу білоруський лідер звернувся до губернаторів і голів виконкомів, зазначивши, що якщо хтось із громадян не хоче працювати, то і "не треба їх змушувати".

"Але, якщо підприємство не працює, з понеділка – замок на ворота. Зупинимо, люди охолонуть", – сказав Лукашенко.

На його думку, це ніяк не зашкодить економіці, але допоможе стабілізувати ситуацію. Також він запевнив, нібито пізніше влада розбереться, кого варто прийняти на роботу на те чи інше підприємство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у містах Білорусі 23 серпня пройшли масові акції протесту під назвою "Марш нової Білорусі". У Мінську на площі Незалежності зібралося понад 200 тисяч осіб. Головними вимогами протестувальників були звільнення всіх затриманих і політв'язнів, суд над винними в катуваннях і вбивствах, а також відставка Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах.

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