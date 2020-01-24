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24 січня • оновлено в 21:47
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"Нас раком поставили, а ми тремтимо!" Лукашенко закликав перестати бути "білими і пухнастими" з Росією

3.1т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко жорстко прокоментував конфлікт із Росією через поставки нафти та газу.

Емоційну заяву він зробив 24 січня під час візиту на "Завод газетного паперу" в Шкловський район, передає телеканал СТВ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Вибачте, нас раком поставили через вуглеводні, і ніхто на це не подивився, плювати на всі союзи та інше. Він-то це знає (президент вказав на посла Білорусі в Росії Володимира Семашка, – ред.). А ми тремтимо, боїмося свою країну захистити", – сказав Лукашенко.

Лукашенко жорстко прокоментував конфлікт із Росією

Лукашенко жорстко прокоментував конфлікт із Росією

РБК

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Звертаючись до директора заводу Юрія Лука, Лукашенко закликав перестати бути "білими і пухнастими".

"У нас є свої інтереси, своя держава і свій народ, і ми повинні їх захистити, чого б нам це не коштувало", – заявив президент.

"А то ми виробляємо продукти харчування, дівати нікуди, а у нас з імпорту щороку приріст. У нас своя деревообробка, а у нас тут якісь "Кроношпани" (Kronospan – міжнародна компанія, займається виробництвом деревних плит і ламінату, – ред.) свою політику здійснюють і диктують! Забудьте... Потрібно працювати на країну, а потім на інші країни", – сказав глава держави.

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Емоційна промова була викликана ситуацією з реалізованим на заводі інвестропроектом, розповіли в ефірі телеканалу "Білорусь-1". На підприємстві планували виробляти папір-основу для декоративних облицювальних матеріалів. Постачальником обладнання повинна була стати відома чеська компанія, але проєкт так і не був реалізований – частина обладнання просто не підійшла. Зараз завод судиться з постачальником.

Уряду Лукашенко доручив розібратися в ситуації з чеським постачальником, через який зірвався проєкт.

"Ви повинні мені доповісти всі важелі впливу на цю країну. Я цього не боюся. Ви повинні поставити на місце. Так не можна ставитися до країни!" – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Леонід Радзіховський побачив ознаки психологічного тиску, який чинить президент Білорусі Олександр Лукашенко на президента Росії Володимира Путіна.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Союзна держава
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
Новини Росії політика видео
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Давно пора научить этого усатого гусара жить за свой счёт ,а то взят привычку как ка..лы всю жизнь клянчить.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
У Картофана пердак рванул)))
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Чан Джеки
Чан Джеки
лука а ты че незнал что путя п.дор.
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