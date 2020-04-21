Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що категорично проти продовження канікул або введення карантину в школах, і закликав продовжувати навчальний процес, незважаючи на пандемію коронавірусу COVID-19.

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За словами глави Білорусі, рішення про початок занять у школах приймалося після аналізу епідеміологічної ситуації в країні, передає "БЕЛТА" (в Білорусі 20 квітня закінчилися канікули в школах).

"ГРВІ у нас уже майже на нулі... Що стосується цього вірусу: оцінюючи все, вивчаючи думки, доповідали мені. Я прийняв рішення, що треба починати ходити в школу і вчитися. Я розумів, що багато хто відразу дітей у школу не відправить. Добре, наполягати не будемо – не можна, це його дитина, я як батько це розумію. Треба потихеньку протягом тижня втягуватися в цей процес", – сказав Лукашенко, спілкуючись із працівниками Бобруйського підприємства "Слов'янка".

Він також визнав, що був проти продовження канікул, і поскаржився, що громадяни нібито перекладають усю відповідальність на нього.

"Така практика у нас уже в країні: хто винен, не винен – це президент. Тому я займаюся цими питаннями. Я чесно і прямо сказав, що я категорично проти продовження канікул. Вивчили думки, хочуть на тиждень продовжити. Гаразд, я продовжив, але сказав, що категорично проти", – сказав глава країни.

Крім того, Лукашенко виступив проти обов'язкового носіння масок школярами. Він заявив, що ті, хто змушує дітей користуватися "горючими антисептиками на етанолі" і розсаджує по класу, просто займаються окозамилюванням і показухою.

"Дурість несусвітня. Не можна дітям ці маски надягати, особливо в школі. Такої вимоги не було. І якщо десь це є, ті, хто це запровадив, дадуть відповідь. Ви краще вікно відкрийте, провітріть, щоб було свіжо. Якщо там хтось "вправляється", швидше за все, це самодіяльність. А за те, що міністерство і губернатори не проконтролювали це питання, вони дадуть відповідь", – сказав Лукашенко.

Лукашенко виступив проти карантину і масок у школах Колаж

Нагадаємо, за офіційними даними в Білорусі 6 264 підтверджених випадків COVID-19, серед яких 51 летальний.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Міністерство оборони Білорусі заявило, що епідеміологічна обстановка дозволяє провести парад на 9 травня в країні незважаючи на пандемію.

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